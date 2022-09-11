Популярна українська виконавиця висловилася про свою нову пісню, через що викликала бурхливу реакцію у мережі.

52-річна Ірина Білик є популярною українською виконавицею, яка часто розповідає в Інстаграм про свою підтримку. Артистка одразу означила, що вона на боці українців та хоче підтримати постраждалих від російської агресії.

«Тихо та сердечно ми разом співали улюблені українські пісні, на яких виросло нове покоління національно свідомих та вільних духом дітей Незалежної України; пісень, які з розряду авторських давно перейшли до скарбниці народних. А за лаштунками у нас була правдива, змістовна розмова про порятунок нації» - сказано у підписі під новим зверненням зірки.

Також Ірину процитували із попередніх її записів: «Коли ми разом, ми непереможні! Коли ми разом, ми – сила! Якщо нас об'єднати, ми – руки, ми – голова, ми – серце нашої України!».

«Українська мова та пісня є нашою священною зброєю, яка покладе остаточний кінець рашистській війні! Ірина присвятила свою пісню "Кордони" тим, хто чекає на війну своїх коханих» - додали також в описі під роликом.

Раніше до Дня незалежності України співачка Ірини Білик виклала нове відео у себе в Інстаграм. З нагоди державного свята артистка вирядилася в розкішний квітчастий халат та вінок. На її обличчі було накладено яскравий макіяж.

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла українцям про своє лихо.

Як повідомляла Politeka, Ірина Білик з розкішним букетом оригінально "заманює" на свій концерт.

Також Politeka писала, що Білик не стрималася, згадавши про Кіркорова та колишніх друзів з Росії.