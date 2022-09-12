12 вересня Каті виповнюється 39 років. З цієї нагоди 52-річний Горбунов на своїй сторінці в Instagram розмістив зворушливий вітальний пост та показав низку родинних світлин, на яких вони позують з дружиною та двома синами Іваном та Данилом.

"З Днем народження, кохана! В нашій родині 12 вересня має особливе значення!!Це твій день!!Я дуже хочу щоб всі твої задуми, проекти, мрії і бажання завжди збувалися!! Ти заслуговуєш на все найкраще!! Дякую тобі за наших діток,за наших хлопців!! За те, що ти така чудова мама!!Пам‘ятай-я завжди поруч!! Люблю тебе безмежно!!І нехай пошвидше настане Велика Перемога!!", — написав Юрій.

Осадча в коментарях одразу ж відповіла коханому: "Юрко, дякую тобі за твою турботу, кохання і за наших хлопців ❤️".

Шанувальники зіркового сімейства Горбунова та Осадчої в коментарях приєднуються до привітань:

"Катю, вітаємо з днем народження! Будьте щасливі.Миирного неба та швидкої перемоги";

"Всього тобі найкращого 🎂. І ще обов'язково донечки 😍";

"Здоров'я та довголіття!!!! ❤️благополуччя та перемоги!!!! У вас чудова добра родина! Нехай усі мрії збудуться";

"Чудова пара!!! Чарівні дітки!!!".

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