Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка стала суддею проекту "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Ольга після початку війни почала писати книгу про українську кухню з Володимиром Ярославським, а також організовує благодійні вечері на підтримку України. Нещодавно Ольга зізнавалася, що вона не має роботи і навіть житла. А днями Мартиновська наважилася з'їхати від знайомої у Празі та переїхала до Парижа.
Не забуває Ольга та про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Мартинівська поділилася фото, де показала маму та доньку на тлі Ейфелевої вежі.
"Тільки б не було війни. Як хочеться, щоб кожна наша мама була щасливою. Мама. Тітка Алла", - написала Ольга.
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