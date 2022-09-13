Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса театру та кіно. Зірка уславилася завдяки серіалу "Свати", де зіграла роль Женьки Ковальової. У серіалі також знімався Федір Добронравов, який після початку війни підтримав російські окупаційні війська та навіть їздив до лікарні до солдатів. Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Питання до мене?", - написала Ганна, звертаючись до фанів.

"Не хотілося зателефонувати Добронравову хоч раз після підтримки його окупантів у лікарні", - запитав фан.

"Ні", - лаконічно відповіла Ганна.

"У скільки вперше сіла за кермо? Як здала на права. Будь ласка, розкажи", - написав ще один фан.

"Здавала на водійські права у 18 років. У мене був дуже вимогливий грубий інструктор у школі та тачка, яка розвалювалася на ходу. Села за власне кермо у 20 і була дуже невпевненим водієм... Три місяці, поту, сліз, нервів, розбита фара, двічі побитий бампер і навчилася", – написала Ганна.

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