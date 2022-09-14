Популярна українська співачка та героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич, яка з початку війни активно виступає з благодійними концертами на підтримку ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото із нової фотосесії, а у підписі до нього запросила українців на свій концерт.

Як видно, на новій фотографії Злата знята в гарній локації серед квітів, вона присіла у витонченій позі і мило посміхається. Перед камерою артистка з'явилася в ошатній білій сукні, поверх якої накинула ніжно-рожевий жакет. Її волосся зібране в елегантну зачіску, а на обличчі акуратний макіяж.

У підписі до фотографії Огневич написала: "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. Сьогодні! Хмельницька обласна філармонія. Тур #СВІТЛО триває і я чекаю вас на концерті сьогодні! Кожен виступ- одкровення й магія! Ви мене дуже сильно надихаєте. Зустрінемось ввечері!".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото артистки: "Як шкода, що я зараз не вдома у Хмельницькому", "Як завжди, квітуча красуня", "Красуня", "Прекрасна", "Красуня", "Прекрасна леді", "Красуня! Схожу з розуму з вас і вашої краси. Неповторна. Ваш погляд і посмішка в саме серце, приголомшливо", "Краща, тому що українка".

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