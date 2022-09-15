Слідом за дружиною Дашею Квітковою про поповнення в сім'ї заговорив телеведучий і головний герой одного з сезонів шоу "Холостяк" Микита Добринін.

Як пише Politeka.net , влітку минулого року дружина головного героя шоу "Холостяк-9" Микити Добриніна Даша Квіткова народила первістка. Хлопчика назвали Левом. Цього року пара вирішила обвінчатися і тепер заговорила про поповнення в сім'ї.

Так, на своїй сторінці в Instagram популярна блогерка зізналася, що замислюється про народження другої дитини. Однак не все так просто, як здається на перший погляд.

За словами Квіткової, у неї великі проблеми зі спиною та медики заборонили їй будь-які навантаження. Але дівчина не впадає у відчай і вже знайшла рішення з цієї проблеми. Вона, як твердить Даша, записалася на йогу.

Тепер у своїх Інстаграм-сторіс Микита Добринін влаштував традиційну рубрику питання-відповідь. Так, один із користувачів запитав чоловіка, скільки дітей він хоче мати.

«Я за двох чи навіть трьох. Війна змінює плани, але ми все одно хочемо», – відповів Микита.

Також телеведучий не вважає свої стосунки з Квітковою ідеальними, однак у їхній родині є кілька правил, які він перерахував.

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