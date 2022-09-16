Телеведучий Володимир Остапчук показав, як насолоджується відпочинком без своєї дружини, поділившись кадрами у блозі.

Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який з 2020 року офіційно у відносинах із нотаріусом Крістіною. Але останнім часом пара не з'являється разом і часто буває не лише у різних містах, а й країнах. Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Володимир показав, як катався на SUB-серфі Дніпром, швидше за все. Зірка стояв на дошці, вражаючи активним відпочинком.

"Трохи чілу", - написав Остапчук.

Повідомлялося, що Володимир показав своїх дітей від першої дружини.

"Сьогодні мої діти йдуть до школи.

Чи не вдома, в Канаді.

Так само, як і сотні тисяч інших юних українців та українок.

Вимушено, далеко чи близько, онлайн чи з перервами у бомбосховищах (як у класі моєї вчительки).

І як батькові дуже складно це навіть усвідомити, а як учителю за першою освітою – прийняти.

Але всі НАШІ діти – наш колір та наше майбутнє.

І воно точно буде світле і прекрасне, тому що у наших дітей найцінніше – свобода, добро і любов.

З Днем знань.

PS Це фото ілюструє найкращі мої емоції, які я пережив улітку 2022 року”, - написав Остапчук.

Нагадаємо, дружина Остапчука, яка давно не бачилася з чоловіком, заговорила про переїзд до іншої країни.

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