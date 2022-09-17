Популярна співачка Надя Дорофєєва ефектно представила свій перший україномовний альбом «Сенсі», де на фрагментах відео, були вмонтовані архівні кадри з дитинства, на яких артистка постала 12-річним кумедним дівчиськом із кісками.
Після цього її вирішила підтримати зіркова колега Леся Нікітюк.
Телеведуча і співачка-початківець також показала себе смішним дівчиськом. Архівні кадри Нікітюк оприлюднила у своїх stories.
"Ця мала на фото, то я", - підписала Леся і додала смайлик.
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"Знайди свої сенси", - додала вона.
Раніше ми писали, Леся Нікітюк опублікувала кадр, де пожартувала, повторивши слова росіянки, що їхала з Криму: "Луцьк, так не хочеться звідси їхати, так душевно, по-домашньому".
Зараз телеведуча знімає новий сезон авторської передачі "Ле Маршрутка". Програму транслюють "Новим каналом", а сама Нікітюк досліджує цікаві куточки нашої країни, про які люди мало чули. Крім того, в рамках своєї передачі Леся розповідає про унікальних та талановитих мешканців нашої країни. На зйомки чергового випуску Леся Нікітюк вирушила до Луцька.
Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася наболілим і показала обличчя крупним планом після косметолога .
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.
Також Politeka писала, що Нікітюк, яка приховує особисте життя, засвітилася зі своїм "залицяльником": стояла біля будки з фастфудом