Популярна співачка Надя Дорофєєва ефектно представила свій перший україномовний альбом «Сенсі», де на фрагментах відео, були вмонтовані архівні кадри з дитинства, на яких артистка постала 12-річним кумедним дівчиськом із кісками.

Після цього її вирішила підтримати зіркова колега Леся Нікітюк.

Телеведуча і співачка-початківець також показала себе смішним дівчиськом. Архівні кадри Нікітюк оприлюднила у своїх stories.

"Ця мала на фото, то я", - підписала Леся і додала смайлик.

"Знайди свої сенси", - додала вона.

Раніше ми писали, Леся Нікітюк опублікувала кадр, де пожартувала, повторивши слова росіянки, що їхала з Криму: "Луцьк, так не хочеться звідси їхати, так душевно, по-домашньому".

Зараз телеведуча знімає новий сезон авторської передачі "Ле Маршрутка". Програму транслюють "Новим каналом", а сама Нікітюк досліджує цікаві куточки нашої країни, про які люди мало чули. Крім того, в рамках своєї передачі Леся розповідає про унікальних та талановитих мешканців нашої країни. На зйомки чергового випуску Леся Нікітюк вирушила до Луцька.

Нагадаємо, Леся Нікітюк поділилася наболілим і показала обличчя крупним планом після косметолога .

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Нікітюк, яка приховує особисте життя, засвітилася зі своїм "залицяльником": стояла біля будки з фастфудом