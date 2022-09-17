Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Після початку війни пара розлучилася, як і їхні найкращі друзі – ресторатори Мишко та Даша Кацуріни. Після цього Надю засікли в Барселоні з Мишком і зірка не приховувала, що тепер зустрічається з найкращим другом сім'ї. А Дантес у цей час почав часто світитися з Дашею і кілька запідозрили теж у романі. Відразу Дантес і Кацуріна не підтверджували чутки, але потім вирішили розповісти фанатам. А цього разу Дантес поділився новою фотографією своєї коханої Інстаграм.

"Забрав із собою", - написав Дантес, зазначивши Дашу Кацуріну.

Повідомлялося, що Володимир Дантес поділився фото із блогеркою Дашею Кубиком.

Зняли перші серії нового шоу.

Команда майже вся з «Мам, я роблю бізнес», але є новачки, так що точно буде весело та цікаво.

Кожен випуск – новий свідомий.

Кожен випуск нова добра справа – допомога ЗСУ.

Щоразу дорогою нові відкриття: волонтери, стартапери та просто кайфові люди, які продовжують наповнювати життям Україну.

Ми робимо це для себе, для тих, хто постійно допомагає, хто хоче допомогти, але не знає чим ще, крім донатів, для тих, хто трохи втомився, ми схвалимо транслюючи дії та думки тих, хто продовжує запалювати. Тому що війна точно закінчиться перемогою України, а потім треба буде відновлювати країну та робити краще, ніж було", - написав Дантес.

Нагадаємо, Дантес після розлучення з Дорофєєвою знайшов собі нове заняття.

А ще Politeka писала, що Дорофєєва показала себе 12-річною дівчинкою із забавною зачіскою, Кацурін не зміг змовчати

Також Politeka повідомляла, що нову подружку екс-чоловіка Дорофєєвої Дантеса Кацуріна попередили.



