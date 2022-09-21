Як пише Politeka.net , дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина на своїй сторінці в Інстаграм у розділі stories відповідала на запитання фанатів. Провокаційних питань від інтернет-користувачів не довелося довго чекати. Один із фоловерів запитав у 35-річної жінки, чому вона досі не народила дитину, на що Христина різко відповіла:

«А вам с того що? Буде легше жити, коли я стану мамою? Але взагалі дивуюсь таким питанням, та всеж таки скажу – всьому свій час і у кожного він різний. Тому не хвилюйтесь за мене, думайте про себе, анонімні сторіночки».

Зазначимо, що тривалий час Володимир Остапчук не публікував знімки з дружиною, як і Христина Горняк.

Ведучий Слава Дьомін зізнався, що шоу-бізнесом пішли чутки, ніби подружжя розійшлося. Він цьому не повірив, але зазначив, що Володимир і Христина дійсно мають проблеми у шлюбі. Сейачс вони живуть у різних країнах.



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