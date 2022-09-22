Дружина ведучого популярних шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорія Решетніка розповіла про життя у Києві.

На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила ефектне фото на прогулянці по стилиці.

"Тепер містом я не бігаю, я любуюсь ❤️ Бо після 24 лютого зовсім по-іншому реагуєш на все, що поруч. Особливо, на те місто, яке мало не втратила 💛💙Рада, що ми разом! Люблю його)", — зізнається дружина телеведучого.

Шанувальники зіркового сімейства Решетніків у коментарях захоплюються стилем Христини, а також діляться своїми враженнями від життя в Києв:

"Супер зірка😍",

"Київ прекрасне та привітне місто💗Саме після 24 лютого ми стали цінувати все в житті набагато більше!Дякуючи нашим захисникам ,які дарують нам новий день!Христинко ви як завжди чарівна🥰",

"Ви така гарна😍 дуже подобається ваш стиль 🔥 завжди все лаконічно і жіночно",

"Яка ж ти, моя люба, неймовірно приваблива ❤️",

"По-доброму, я вам заздрю, що у ви у своєму місті 🙏🙏🙏Як же я хочу ходити по своєму рідному місту Херсону".

Раніше дружина Решетніка зізналася, що вони довго обдумували питання, де житимуть та де навчатимуться їхні діти. Вони розглядали три варіанти - Київ, Івано-Франківськ і закордон. Але оскільки Григорій працює в Києві, то вирішили всі разом залишатися в столиці, бо родина має бути разом.

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