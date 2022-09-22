На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила ефектне фото на прогулянці по стилиці.

"Тепер містом я не бігаю, я любуюсь ❤️ Бо після 24 лютого зовсім по-іншому реагуєш на все, що поруч. Особливо, на те місто, яке мало не втратила 💛💙Рада, що ми разом! Люблю його)", — зізнається дружина телеведучого.

Шанувальники зіркового сімейства Решетніків у коментарях захоплюються стилем Христини, а також діляться своїми враженнями від життя в Києв:

"Супер зірка😍",

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"Київ прекрасне та привітне місто💗Саме після 24 лютого ми стали цінувати все в житті набагато більше!Дякуючи нашим захисникам ,які дарують нам новий день!Христинко ви як завжди чарівна🥰",

"Ви така гарна😍 дуже подобається ваш стиль 🔥 завжди все лаконічно і жіночно",

"Яка ж ти, моя люба, неймовірно приваблива ❤️",

"По-доброму, я вам заздрю, що у ви у своєму місті 🙏🙏🙏Як же я хочу ходити по своєму рідному місту Херсону".

Христина та Григорій Решетник

Раніше дружина Решетніка зізналася, що вони довго обдумували питання, де житимуть та де навчатимуться їхні діти. Вони розглядали три варіанти - Київ, Івано-Франківськ і закордон. Але оскільки Григорій працює в Києві, то вирішили всі разом залишатися в столиці, бо родина має бути разом.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

Також Politeka писала, що дружина Решетніка розкрила секрети ідеальної фігури після народження трьох синів.