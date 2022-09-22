Як повідомляє Politeka.net , у середу, 21 вересня, в рамках обміну полоненими було звільнено 215 воїнів-героїв. Серед звільнених 108 захисників "Азовсталі", зокрема й офіцери. У соцмережах українці були неймовірно щасливі, не залишилася осторонь популярна вокалістка та дружина Потапа Настя Каменських.
У себе в Інстаграм співачка прокоментувала цю історичну подію та поділилася кадрами.
"Наші герої 🙏🏼 Ми вдячні вам за вашу силу та мужність! 💛 Слава Україні!", - написала Настя Каменських.
Користувачі мережі відгукнулися на публікацію артистки.
"Які вони хороші! Дякую нашому президенту!!!! Я навіть не уявляю що потрібно було зробити щоб їх звільнити 💙💛",
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Військовий облік для жінок: Рада на тлі мобілізації в росії прийняла рішення
У Києві ловлять навідників, які допомагають окупантам зірвати опалювальний сезон: що відомо про зрадників
У важливого союзника росії величезні проблеми: вулиці у вогні, йде захоплення держбудівель
Гвоздєва з "Танців зі зірками" назвала знамениту українку, яка її розчарувала: "Повернулась до росії, сіла знову..."
"В очах скільки болю та одночасно щастя! Вдячні їм за все, наші герої 💛💙",
"Дякую вам наші герої!!!!!!!!!!!!!💙💛СЛАВА УКРАЇНИ!!! ГІРОЄМО СЛАВА!!!💙💛",
"Слава Україні!!! О це так новина!!!! А то знайшли новину і дивується весь світ, що Путлер оголосив мобілізацію, українці і так знали, що він це зробить. Україні слава, а там одна ганьба! 🙏🙏🙏🙏", - пишут в сети.
Нагадаємо, що Каменських з декольте, що випирає, несподівано заговорила про дітей, відео.
Як повідомляла Politeka, прийомна дочка Потапа вразила фігуркою в спортзалі.
Також Politeka писала, Потап повернувся до України та показав особу, яка паралізувала за кордоном.