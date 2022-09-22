Співачка Настя Каменських не залишилася осторонь та відреагувала на радісну новину про звільнення захисників «Азовсталі» з російського полону.

Як повідомляє Politeka.net , у середу, 21 вересня, в рамках обміну полоненими було звільнено 215 воїнів-героїв. Серед звільнених 108 захисників "Азовсталі", зокрема й офіцери. У соцмережах українці були неймовірно щасливі, не залишилася осторонь популярна вокалістка та дружина Потапа Настя Каменських.

У себе в Інстаграм співачка прокоментувала цю історичну подію та поділилася кадрами.

"Наші герої 🙏🏼 Ми вдячні вам за вашу силу та мужність! 💛 Слава Україні!", - написала Настя Каменських.

Користувачі мережі відгукнулися на публікацію артистки.

"Які вони хороші! Дякую нашому президенту!!!! Я навіть не уявляю що потрібно було зробити щоб їх звільнити 💙💛",

"В очах скільки болю та одночасно щастя! Вдячні їм за все, наші герої 💛💙",

"Дякую вам наші герої!!!!!!!!!!!!!💙💛СЛАВА УКРАЇНИ!!! ГІРОЄМО СЛАВА!!!💙💛",

"Слава Україні!!! О це так новина!!!! А то знайшли новину і дивується весь світ, що Путлер оголосив мобілізацію, українці і так знали, що він це зробить. Україні слава, а там одна ганьба! 🙏🙏🙏🙏", - пишут в сети.

Нагадаємо, що Каменських з декольте, що випирає, несподівано заговорила про дітей, відео.

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