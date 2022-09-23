Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка під час війни спочатку поїхала жити до батьків до Хмельницького, а тепер відновила зйомки свого шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливе фото з маленьким чотирилапим сержантом Бубуською та розповіла про свої висновки після огляду кордону на Волині.

Схоже, Леся зі своєю "Ле Маршруткою" побувала на кордоні України з Білоруссю та "проінспектувала", як військові та прикордонники охороняють державний кордон. За словами телеведучої, ні білоруси, ні росіяни тут не пройдуть, а якщо й пройдуть, то недалеко. Також Леся показала чарівний кадр із маленьким песиком Бубуською, який разом із військовими патрулює кордон.

У підписі до публікації Нікітюк заспокоїла українців: "За підсумками поїздки на Волинь, скажу одне: білоруси з росіянами не зайдуть! А якщо, раптом і надумають, то недалеко, а назад уже виповзатимуть, і то не всі! Кілька ліній укріпленої оборони... і це тільки на першій лінії оборони! Віримо у ЗСУ! Віримо у Перемогу! Ps На фото сержант Бубуська".

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