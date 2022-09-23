Популярна українська співачка Тіна Кароль подорожує країнами, підтримує ЗСУ та займається своїм фондом підтримки українців. Артистка також не забуває про нові композиції та про цілі альбоми.
Шанувальники презентували цікаві кадри з підготовки перед виступом Тіни. Причому разом із Юлією Саніною зірка змогла вразити фанатів, адже дует двох співачок раніше дуже позитивно оцінювали у мережі.
«Сьогодні ❤️; Дві зірки ❤; Красуні 😍; Найкращі😍; Тіночка розкішно виглядає 😍; Тіна Кароль наша зірочка.❤; Зірочка заводить, знову про кохання, про свободу думки, та інші побажання; ваш характер мужності, надає думкам, а любов твердості, справжнім козакам; Кішки❤; Ой навели суєту».
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В Інстаграм також з'явилася інформація про новий тур Тіни Америкою, який вона запланувала вже найближчим часом. Також виконавиця не забуває про трендові образи і на фотосесіях завжди підкреслює привабливі форми найкращим чином.
Чорна сукня з максимальним декольте та класичний вже макіяж з акцентом на губи не залишилися непоміченими.
Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.
Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.
Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.