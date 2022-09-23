Тіна Кароль перед концертом показала, як вона співає з колегою в досить незвичному образі.

Популярна українська співачка Тіна Кароль подорожує країнами, підтримує ЗСУ та займається своїм фондом підтримки українців. Артистка також не забуває про нові композиції та про цілі альбоми.

Шанувальники презентували цікаві кадри з підготовки перед виступом Тіни. Причому разом із Юлією Саніною зірка змогла вразити фанатів, адже дует двох співачок раніше дуже позитивно оцінювали у мережі.

«Сьогодні ❤️; Дві зірки ❤; Красуні 😍; Найкращі😍; Тіночка розкішно виглядає 😍; Тіна Кароль наша зірочка.❤; Зірочка заводить, знову про кохання, про свободу думки, та інші побажання; ваш характер мужності, надає думкам, а любов твердості, справжнім козакам; Кішки❤; Ой навели суєту».

В Інстаграм також з'явилася інформація про новий тур Тіни Америкою, який вона запланувала вже найближчим часом. Також виконавиця не забуває про трендові образи і на фотосесіях завжди підкреслює привабливі форми найкращим чином.

Чорна сукня з максимальним декольте та класичний вже макіяж з акцентом на губи не залишилися непоміченими.

Нагадаємо, що Кароль показала найдорожчого чоловіка після Веніного сина.

Як повідомляла Politeka, син Тіни Кароль підкорив українок у формі для тренувань.

Також Politeka писала, що Кароль емоційно відкрила душу фанатам та показала коханого.