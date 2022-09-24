Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка має троє дітей. 16-річна Злата Мітчелл, яку зірка народила від британця Ніла, а також син Валерій та дочка Євдокія, яких Оля народила від поточного чоловіка Володимира Локотка. Злата вже виросла справжньою красунею і поїхала на навчання до Лос-Анджелеса. А нещодавно Мітчелл навіть показала свою молоду людину - Оскара. Не забуває Злата і про Інстаграм, де активно веде сторінку.
А цього разу Мітчелл показала селфі, перебуваючи на тенісному корті. Як можна зрозуміти, у підлітка з'явилося нове хобі.
Повідомлялося, що дочка Олії Фреймут занудьгувала за будинком, опублікувавши посаду в Інстаграмі.
"Тяга додому. Україна. невідредагований. Липень 2022 року. Кожен, хто приходить на нашу землю, залишається на ній назавжди", - написала Злата.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Кремль переймається: розкрито зміст приватних повідомлень адміністрації Байдена Москві
"Жахливий ідіотизм": названо великі помилки в путінській мобілізації
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поплатилася за підтримку українців: "У мене через..."
"Тато дуже сильно розплакався": у якому стані перебуває вагітна Мар'яна Мамонова, яку повернули з полону
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Ви теж", "Песик супер".
Нагадаємо, 16-річна дочка Фреймут вразила пікантною цибулею та показала свої розваги з бойфрендом
А ще Politeka повідомляла, що 16-річна донька Олі Фреймут у не по роках розкутому вбранні збентежила новим чином .
Також Politeka писала, що 16-річна дочка Фреймут хизнулася своєю розкішшю в топіці та міні-спідниці