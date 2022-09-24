Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка має троє дітей. 16-річна Злата Мітчелл, яку зірка народила від британця Ніла, а також син Валерій та дочка Євдокія, яких Оля народила від поточного чоловіка Володимира Локотка. Злата вже виросла справжньою красунею і поїхала на навчання до Лос-Анджелеса. А нещодавно Мітчелл навіть показала свою молоду людину - Оскара. Не забуває Злата і про Інстаграм, де активно веде сторінку.

А цього разу Мітчелл показала селфі, перебуваючи на тенісному корті. Як можна зрозуміти, у підлітка з'явилося нове хобі.

Повідомлялося, що дочка Олії Фреймут занудьгувала за будинком, опублікувавши посаду в Інстаграмі.

"Тяга додому. Україна. невідредагований. Липень 2022 року. Кожен, хто приходить на нашу землю, залишається на ній назавжди", - написала Злата.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ви теж", "Песик супер".

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