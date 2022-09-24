Як пише Politeka.net , Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен і пілот, який став головним героєм шоу "Холостяк". На проекті перемогла Майстер спорту України з гімнастики Даша Ульянова, але пара одразу після проекту вирішила розлучитися. Тепер Макс одружений на моделі Даші Хлистун, першим ангелом Victoria's Secret з України. Модель нещодавно народила первістка - дочку Аріану. Після пологів Даші вдалося скинути майже 30 кг, і тепер вона важить 50 при зростанні 179 см, через що її часто критикую фани. Не забуває Хлистун і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А на цей раз Даша поділилася кадрами зі своєю дочкою, яку тримала на руках. Малій ще не виповнився навіть рік і сторіс вийшов досить милим.

Варто зазначити, що після 24 лютого Макс Михайлюк вирішив піти служити до ЗСУ. Як виявилося, підприємець пішов не кудись, а десантно-штурмові війська, вразивши своєю силою духу.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Михайлюка присвітила розрізами у непристойній позі.

А ще Politeka повідомляла, що модель Даша Хлистун вивела на прогулянку стильно одягнену дочку від "Холостяка" Макса Михайлюка

Також Politeka писала, що модель Даша Хлистун захопила виглядом з дочкою, що подорослішала, від "Холостяка" Макса Михайлюка.