Дружина відомого українського коміка, зірки "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, з якою вони разом виховують маленьку доньку Лізу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала в мережі кумедне відео, на якому показала, як вони з подругою розпочали свій ранок.

Як видно, у короткому відео Вікторія та її подруга беруть з доріжки стаканчики з кавою, потім відходять, а потім починають тікати та дуріти. Знято це з цікавого ракурсу, тому виглядає дуже весело. Ще й собачка влізла в кадр, додаючи тренуванню подружок веселості. Перед камерою дружина коміка з'явилася у яскравому спортивному вбранні – на ній зелені лосини та об'ємна салатова толстовка.

У підписі до публікації Ткач написала: "Сподівалися добре розпочати ранок. Але вийшло, як вийшло. Нехай сьогодні у всіх буде через що порадіти!" А шанувальники відразу почали коментувати нове відео дружини Ткача.

Зазначимо, що раніше Вікторія показувала на своїй сторінці ще одне веселе відео, на якому показала танці маленької Лізи. У ролику 8-річна красуня в чорному домашньому вбранні енергійно витанцьовує, демонструючи дивну гнучкість і розпатлане волосся.

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