Популярна українська співачка та зірка "Євробачення" Джамала, яка з початку війни активно гастролювала з благодійними концертами на підтримку України, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася відео свого нового танцю.

Як відомо, зараз Джамала бере участь у польських "Танцях із зірками", і виступає у парі з партнером-поляком Яцеком Єшке. Так, у п'ятому ефірі танцювального шоу українська зірка разом із своїм польським партнером виконали пристрасне танго. І як виявилося, вони здобули найвищий бал. Проте, перше місце по балах пара розділила із зіркою фільму "365 днів" Наталією Яношек.

У підписі до публікації Джамала написала: "Сьогоднішній ефір @tanieczgwiazdami був присвячений кіно. Ми станцювали наш "Запах жінки" – вишуканий, пристрасний, складний… Закохуючий у себе з першого погляду. І, звичайно, вітаю @polsatofficial з 30-річчям. Дякую вам за можливість бути частиною чудового проекту, завдяки якому ми разом допомагаємо Україні. Міцно обіймаю всю команду".

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