Українська співачка Тоня Матвієнко висловилася на адресу колег, які до 24 лютого виступали в росії, незважаючи на окупацію частини Донбасу та анексію Криму.

Нагадаємо, після початку повномасштабного військового вторгнення Матвієнко з молодшою ​​дочкою виїхали до Британії. Живуть на грошову допомогу, заробітку Тоні не має.

Чоловік Матвієнко, співак Арсен Мірзоян, просить їх поки що до України не повертатися.

"У нас великий будинок, не знає, чи вдасться цього року опалювати його, як буде з цим", - розповіла Матвієнко в інтерв'ю "24 каналу" .

Говорячи про своїх колег, які донедавна каталися в росію на гастролі, Тоня Матвієнко висловила жаль, що розуміння того, що відбувається до них, прийшло із запізненням.

«Пишаюся, що багато хто почав розмовляти українською мовою. Шкода, що вони зрозуміли це надто пізно. Але український народ отримав величезний шанс. Нарешті ми стали єдиною могутньою країною, яку всі знають і про яку говорять», - зазначила Матвієнко.

За її словами, у Британії про українців говорять, як про людей із великим серцем та духом.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко має також дочку Уляну, яку вона народила у 17 років. Тоня розповіла, що кілька місяців вона прожила у Берліні, а потім повернулася до України.

«Вона не хоче за кордон. Я, мабуть, теж скоро не витримаю і поїду додому», - наголосила Матвієнко.

Також нагадаємо, що рідня українського актора та переможця "Танців із зірками" Артура Логая опинилася в окупації.