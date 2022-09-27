Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка обґрунтувала іменний благодійний фонд, який допомагає жінкам, часто ділиться з шанувальниками новин на сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка записала відео, в якому розповіла, що росія нагадує їй колишнього аб'юзера.

За словами Маші, вона багато років займається проблемою аб'юзу та знає тисячі історій жінок, які зіткнулися з такими стосунками.

"Багато років я вивчаю "портрет" аб'юзера у відносинах. Я почула і побачила тисячі історій жінок про те, як партнери їх знецінюють, брешуть, висміюють, руйнують самооцінку, контролюють, зверхньо ставляться, принижують і нічого не ставлять. Є ще типова риса аб'юзера - коли його посилаєш, кидаєш і не хочеш мати з ним справу, він так просто не відступає - він продовжує випивати зі своєї, як йому здається, власності, всі соки - він включає таку руйнівну тактику, щоб зламати свою жертву, що в його це стає нав'язливою ідеєю", - розповіла Єфросиніна.

За її словами, вона несподівано зрозуміла, що й росія зараз поводиться як хворий психопат-аб'юзер щодо України.

"Росія поводиться стосовно України як хворий, маніакально-параноїдальний аб'юзер, який набрав уже світового масштабу кінцівки!", - підсумувала телеведуча.

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