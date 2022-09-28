На офіційній сторінці гурту в Instagram музиканти, які встигають і захищати Україну від окупантів зі зброєю в руках, і боротися на культурному фронті, повідомили, що змушені скасувати низку концертів.
"Три концерти, які Бумбокс зіграли наприкінці серпня, були дуже особливими - ми про це писали. І дуже чекали на продовження туру. Жовтень мав розпочатися з концертів у країнах Балтії. Але, на превеликий жаль, через малу кількість проданих квитків, ми разом із промоутерами змушені їх скасувати", — зізнаються артисти.
"Бумбокс" також пояснили, що робити тим, хто вже встиг придбати квитки на скасовані концерти.
"Дякуємо всім, хто купив квитки, просимо вибачення за незручності. Промоутери повернуть усім гроші, з будь-яких питань, пов'язаних із поверненням коштів можна звертатися на мейл. Увага! Скасування концертів стосується лише країн Балтії", — додали музиканти.
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Українці в коментарях підтримали артистів та сумують, що так склалося: "Сумно це чути. 😢 Чи добре продаються квитки на Концерти в Німеччині? 🙏 Обійми", "Ох як шкода 😢😢 як так чекала на вас(", "Дуже сумно, що так. Литва дуже чекає на ваші концерти", "Вже купила квиток на концерт у Вільнюсі. Так чекала...".
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