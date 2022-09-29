Лілія Ребрик визнала, що саме робота рятує її останнім часом, адже завдяки їй телеведуча перемикається хоч на якусь мить.

Як повідомляє Politeka.net, енергійності та працездатності Лілії Ребрик можна лише позаздрити. Ведуча та актриса встигає все і скрізь: вести ранкове шоу, грати в театрі, бути чудовою господаркою будинку, дбайливою мамою та доброю дружиною. Крім того, вона почала викладати, про що повідомила в Instagram і показала фото.

Виявилося, що Лілія Ребрик проводить серію майстер-класів з акторської майстерності. На кадрах, які вона опублікувала у своїх Instagram-stories, телеведуча показала пам'ятні моменти з лекції. Так, вона зустрілася з талановитими українцями та показала їм парочку акторських прийомів. Також артистка не втрималася і сіла у шпагаті перед своїми учнями.

"У будь-якій незрозумілій ситуації - шпагат", - пояснила вона, залишивши емодзі у вигляді смайлика, що сміється.

Крім того, Лілія Ребрик визнала, що саме робота рятує її останнім часом, адже завдяки їй телеведуча перемикається хоч на якусь мить.

Українська телеведуча вирішила вибрати для лекції образ у яскравому тоні – широкі штани та теплий подовжений жилет трав'янистого відтінку, а також білу оверсайз-сорочку під низ. Макіяж у нюдових кольорах та укладання доповнили її образ "вчителя".

Нагадаємо, Ребрик у повітряній сукні-вишиванці оголосила про важливу подію.

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