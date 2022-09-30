Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців зі зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка очолює Київський хореографічний коледж, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася зворушливими фото та відео, у яких показала майбутнє українського балету.

У новій публікації можна побачити маленьких учнів хореографічного коледжу, які підготували вистави до Дня вчителя. За словами Каті, коли вона побачила маленьких вихованців на сцені, які лише місяць навчаються у коледжі, то зрозуміла, що майбутнє українського балету у надійних руках.

"І вчора, коли я побачила виступи учнів п’ятого класу, які лише місяць тому прийшли до нас навчатися, я зрозуміла, майбутнє української балетної сцени у надійних руках. Ці діти люблять та горять своєю справою. Вони живуть балетом! І завдяки викладачам коледжу, які займалися підготовкою концерту — підготували 16 номерів та презентували їх до Дня вчителя. Я дуже рада, що вчора пролунала справжня українська класика! Музика легендарного композитора Скорульського із «Лісової пісні». Я вітаю усіх вчителів та викладачів! Те зерно, яке ви закладаєте у учнів і студентів сьогодні, зовсім скоро проросте й дасть найгарніші квіти!", - написала Кухар у підписі до публікації.

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