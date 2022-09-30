Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишилася у Києві та допомагала на волонтерській кухні у перші місяці російського вторгнення і продовжує займатися волонтерством та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала чарівне фото із домашнім улюбленцем.

Як виявилося, Даша водила свого пухнастого вихованця у спеціальний салон краси для тварин. На новій фотографії артистка зняла себе з собакою, причому пухнастий позує на першому плані, а вона сама трохи позаду. Астаф'єва позує в теплій світлій кофті, на її обличчі можна побачити радісну посмішку, а її песик просто гордий собою.

У підписі до публікації Даша написала: "Філософія повернення із салону після бьюті-процедур". Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Містер, за висловом все зрозуміло", "Даша, він дуже милий", "Красива", "Красавчики", "Вогонь", "Такі милі".

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