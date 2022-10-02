Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який брав участь в одному із сезонів "Холостяка" і вразив шанувальниць своєю поведінкою. З Анною Богдан, яка перемогла на проекті, він зустрічався близько року і навіть не став коментувати їхнє розставання.

На цей раз чоловік показав добірку кадрів зі своєї поїздки до Польщі, куди вирушив у рамках свого проекту. Новини про свою майбутню лінійку спортивного одягу Заливако не розкриває.

Але із задоволенням жартує про свою поїздку за кордон і ділиться моментами зустрічей з близькими друзями та колегами:

«За найоригінальніший підпис подарую 50 доларів. Як справи щодо кадрів?» - написано під одним із фото Михайла.

Незважаючи на невдачу на особистому фронті, Михайло завдяки шоу став успішним блогером і тепер активно веде сторінку в Інстаграм. Але останніми тижнями Заливако був відсутній, а тепер раптово повернувся і вирішив розповісти, в чому була проблема.

"Не знаю, збіг чи ні, мене Інстаграм вирішив розблокувати через два з половиною тижні. Саме на мій день народження", - сказав Заливако.

Нагадаємо, "Холостяк" Заливако показав, як зберігає пам'ять про свого кота, який залишився у Богдана.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Михайло Заливако розповів, як різко схуд на вісім кг

А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розриву з Богданом відповів, скільки йому вдалося скинути.