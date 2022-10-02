Як пише Politeka.net , Михайло Заливако - відомий український бізнесмен, який брав участь в одному із сезонів "Холостяка" і вразив шанувальниць своєю поведінкою. З Анною Богдан, яка перемогла на проекті, він зустрічався близько року і навіть не став коментувати їхнє розставання.
На цей раз чоловік показав добірку кадрів зі своєї поїздки до Польщі, куди вирушив у рамках свого проекту. Новини про свою майбутню лінійку спортивного одягу Заливако не розкриває.
Але із задоволенням жартує про свою поїздку за кордон і ділиться моментами зустрічей з близькими друзями та колегами:
«За найоригінальніший підпис подарую 50 доларів. Як справи щодо кадрів?» - написано під одним із фото Михайла.
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Перша країна готується залишити путінську ОДКБ, заява влади: "Це дуже серйозний зміст"
Біда з відомим актором та бійцем ЗСУ, з'явилися подробиці та фото: "Це сталося в тилу..."
"Соромно має бути!": Решетнік прокоментував перенос прем'єри "Холостяка" та нарвався на критику
"Значний крок уперед": Ердоган розкрив, про що домовилися Україна та росія
Незважаючи на невдачу на особистому фронті, Михайло завдяки шоу став успішним блогером і тепер активно веде сторінку в Інстаграм. Але останніми тижнями Заливако був відсутній, а тепер раптово повернувся і вирішив розповісти, в чому була проблема.
"Не знаю, збіг чи ні, мене Інстаграм вирішив розблокувати через два з половиною тижні. Саме на мій день народження", - сказав Заливако.
Нагадаємо, "Холостяк" Заливако показав, як зберігає пам'ять про свого кота, який залишився у Богдана.
Також Politeka писала, що "Холостяк" Михайло Заливако розповів, як різко схуд на вісім кг
А ще Politeka повідомляла, що "Холостяк" Заливако після розриву з Богданом відповів, скільки йому вдалося скинути.