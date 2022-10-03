Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко - відомий український шеф-кухар та переможець "Майстер Шеф". Знаменитість також активно веде Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показав, як виглядав маленьким разом із молодими батьками.

"Це я маленький з батьками. Один із найтепліших моїх спогадів того часу - як я готував з мамою. Досі пам'ятаю, що це було пісочне печиво. Пам'ятаю ті формочки сердець-сонячок-трикутників. Пам'ятаю, як я любив вирізати з тіста Це не та історія, яка сформувала мене як кухаря, але це та історія, яка гріє мене зараз, навіть через 30 років. добре від цього спогаду.З мамою зараз бачимося не так часто, але це спогад - наше і те особливе, що ми маємо.Як і кожен спогад, де я готував з батьками.Тому що це наш родинний зв'язок.А пісочне печиво тому і досі і люблю", - написав Євген.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків та написали коментарі:

"Взагалі не змінився", "Прикольний вже в дістві був", "Я вперше борщ зварила, майже все правильно, тільки квасоля тверда була, це було в 9 років", "Ми постійно готували разом)) але якесь таке яскраве спогад, це те, як ми збиралися всі разом ліпити пельмені, розмовляти, жартувати. Я навіть пельмені не люблю)) але ті сімейні збори на кухні безцінний спогад на все життя).

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко розповів, як приготувати незвичайні баклажани із доступних продуктів.

А ще Politeka повідомляла, що Клопотенко з "Майстер Шеф" почав навчати українців здоровому харчуванню.

Також Politeka писала, що Клопотенко із "Майстер Шеф" поділився доступним рецептом ситної страви.



