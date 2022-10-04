Популярна співачка Тіна Кароль здивувала розтяжку на сцені під час останнього концерту.

Українська співачка Тіна Кароль у соціальних мережах нерідко показує уривки зі своїх виступів закордоном. Тіна влаштовує тури по всьому світу, щоб зібрати кошти для свого фонду допомоги постраждалим від російської агресії, але навіть на виступах не обходиться без незручних моментів

Нещодавно Тіна Кароль розповіла, що вона планує робити зі своїми російськомовними піснями та представила цілий альбом, перекладений англійською мовою. У тому числі й пісня «Скандал», з якою так активно виступає співачка.

Неординарні рухи танцю під цю композицію збентежили шанувальників на останньому концерті:

«Супер❤; Трохи вульгарно, але загалом супер; неймовірна Тіна🙏; Супер; Було дивно бути там! :); розтяжка зайва».

Ми писали, також Кароль продовжує свій тур Америкою і показує невеликі уривки в Сторі.

Багато хто оцінив сам образ Тіни, яка постала перед шанувальниками нещодавно в одному з нових та улюблених образів. Сукня у стилі українського прапора, розшита блискітками, давно привертає увагу та нагадує самій артистці, заради чого вона влаштовує благодійні концерти.

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