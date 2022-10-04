Як пише Politeka.net, четверта дружина вже українського музиканта Віктора Павлика Катерина Репяхова буквально розповідає про кожну мить свого життя.

У червні минулого року молода дружина народила своєму чоловікові, який старший за неї майже на 30 років, сина Михайла. Хлопчик став четвертою дитиною у Павлика, для Катерини він первісток. Тому дівчина так трепетно ​​береже у пам'яті все, що пов'язано з вагітністю та народженням сина.

4 жовтня у своїх Інста-сторіс Репяхова пояснила, чому це день для неї особливий. Справа в тому, що 2 роки тому вона дізналася про свою вагітність.

«Тест показав дві смужки. Я ніколи не забуду тих відчуттів два роки тому», - зізналася вона і показала фото з лікарні, де лежить на кушетці з величезним животом.

Також дружина Павлика розповіла, що у неї була неймовірна вагітність, яка доставляє їй лише найсвітліші спогади.

Вона показала кадр, як танцює із чоловіком.

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