Як повідомляє Politeka.net, після повномасштабного вторгнення росії в Україну артистка Надія Дорофєєва виїхала за кордон. Співачка виступала у європейських країнах із концертами на підтримку України. 9 серпня співачка повідомила, що повернулася до Києва. Кілька годин тому вона опублікувала пост на особистій сторінці в Instagram і згадала, що відчула після повернення додому.

Співачка пригадала, що взяла із собою лише найнеобхідніші речі і думала, що залишає будинок лише на кілька тижнів – виявилося, що ні.

"Я залишала свій будинок із двома старими світшотами, спортивними штанами, курткою та кросівками, які ненавиджу... Як я тоді думала, на два тижні...", - зазначила артистка.

Надія Дорофєєва також зізналася, що після повернення до своєї оселі робила деякі ритуали, як це часто показують у кіно.

"Коли вперше зайшла до будинку, гладила стіни... як у кіно. Хвилювалася, нудьгувала, дякувала... за все, що тут було", - додала артистка Надія Дорофєєва і показала чорно-біле фото, зроблене на кухні.

У коментарях користувачі мережі зазначили, що чекають від неї на нову україномовну пісню. А також заспокоювали, що все буде добре і всі українці незабаром повернуться додому: "Скоро всі повернуться додому", "Надюш, скоро все буде добре", "Все повернемо і відновимо", "Все змінилося, ми стали сильнішими, тому я впевнена і переможемо", "Дуже чекаємо кліп".

Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".

Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.

Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні, 25 українців загинули.