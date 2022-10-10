Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Марія Яремчук вирішила залишити сцену близько чотирьох років тому. З того часу вона також затихла у соцмережах і рідко виходила на зв'язок зі своїми шанувальниками. Але кілька годин тому вона вперше за дуже тривалий час показала в Instagram своє обличчя та похвалилася тим, як зараз виглядає.
Для довгоочікуваного фото Марія Яремчук приміряла яскравий образ в етнічному стилі, до якого додала кілька сучасних ноток. Головною фішкою її цибулі стала біла прикрашена розкішною вишивкою сорочка.
Також знаменитість одягла на голову – беретик коричневого кольору. Марія Яремчук розпустила волосся і зробила ефектний макіяж з акцентом на очі, а губи вона підфарбувала помадою нюдового кольору. У підписі до знімків вона зазначила, що вбралася з нагоди руйнування частини Кримського мосту, через який окупанти возять 75% військової техніки.
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Шанувальники виконавиці не забарилися з коментарями і закликали її повернутися на сцену: "Марія, не вистачає вашої творчості. Повертайтеся на естраду", "Яка гарна! Це рідний колір волосся такий крутий", "Як сонечко", "Краса", "Дуже не вистачає ваших пісень, сумуємо", "Краща та красива".
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