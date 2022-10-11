Як повідомляє Politeka.net, на початку вересня з'явилися чутки, що Володимир Остапчук розійшовся з другою дружиною Христиною Горняк. Блогерша лише підігріла ці припущення, оголосивши, що свій 36-й день народження відсвяткувала з подругами, а не з коханим. Вона отримала багато привітань від них і користувачів мережі.
На своїй сторінці в Instagram вона подякувала за вітання, але попросила українців про допомогу.
"Дякую всім, хто вчора все-таки намагався зробити мені свято. Кожну свою людину я дуже люблю і дякую Богу, що вони в мене є. Але реалії дуже трагічні. Тому дякую кожному за теплі слова, і я буду дуже вдячна за ваш внесок у нашу перемогу", - написала Христина Горняк.
Зокрема, дружина телеведучого Володимира Остапчука відкрила збір коштів для захисників ЗСУ, які перебувають на Донецькому напрямку. Їм потрібні протигази.
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"Я дуже хочу вас попросити. Морська піхота, яка знаходиться зараз у пеклі на Донецькому напрямку, їх 180 людей, поки що тільки купили 40 комплектів. Дуже прошу долучитися. Це буде найкращим подарунком для мене, якщо ви підтримаєте наших захисників. Номер рахунку: 5375 -4112-0076-7262", - попросила Христина Горняк.
Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.
Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.
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