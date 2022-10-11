Як повідомляє Politeka.net, на початку вересня з'явилися чутки, що Володимир Остапчук розійшовся з другою дружиною Христиною Горняк. Блогерша лише підігріла ці припущення, оголосивши, що свій 36-й день народження відсвяткувала з подругами, а не з коханим. Вона отримала багато привітань від них і користувачів мережі.



На своїй сторінці в Instagram вона подякувала за вітання, але попросила українців про допомогу.

"Дякую всім, хто вчора все-таки намагався зробити мені свято. Кожну свою людину я дуже люблю і дякую Богу, що вони в мене є. Але реалії дуже трагічні. Тому дякую кожному за теплі слова, і я буду дуже вдячна за ваш внесок у нашу перемогу", - написала Христина Горняк.

Зокрема, дружина телеведучого Володимира Остапчука відкрила збір коштів для захисників ЗСУ, які перебувають на Донецькому напрямку. Їм потрібні протигази.

"Я дуже хочу вас попросити. Морська піхота, яка знаходиться зараз у пеклі на Донецькому напрямку, їх 180 людей, поки що тільки купили 40 комплектів. Дуже прошу долучитися. Це буде найкращим подарунком для мене, якщо ви підтримаєте наших захисників. Номер рахунку: 5375 -4112-0076-7262", - попросила Христина Горняк.

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.