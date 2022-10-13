Дженніфер Лопес зацікавила своїм новим захопленням та показала шанувальникам, над чим так довго працювала.

53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес зацікавила незвичайною новинкою та розповіла про те, як важливо заохочувати бажання говорити різними мовами. Вперше за довгий час Лопес розповіла не про свою косметику чи нові успіхи, що й привернуло увагу.

«Моя перша дитяча книжка вийшла сьогодні! Я так пишаюся цим кумедним двомовним ігровим пригодою і не можу дочекатися, коли ви познайомитеся з Полло. Все завжди краще, особливо коли дітей рано починають вчити іспанську в захоплюючій ігровій формі! - зізналася Лопес.

У мережі були зацікавлені новим захопленням Лопес:

«Дуже люблю це і не можу дочекатися, щоб прочитати разом із сім'єю!; Вау 🤩 дітлахи з кварталу; Симпатичний вигляд! дякую за роботу, Дженні❤️; Не можу дочекатися цього! Мій вже замовлений 😍 пишаюся тобою мама ❤; 👏Ви мене дивуєте! Вітаю тебе та маму Джиммі ❤️».

У мережі шанувальники нерідко репрезентують цікаві кадри з артисткою, показуючи оригінальний варіант нарядів для нового сезону. На цей раз добірка вразила користувачів Інстаграм.

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