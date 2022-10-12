Українська співачка Тіна Кароль у вірші називає бункерного "старим людожером", який так і прославиться на весь світ.

Як повідомляє Politeka.net, 10 жовтня росія завдала по Україні масованого ракетного обстрілу. Українська співачка Тіна Кароль під впливом цього написала вірш-прокляття для президента росії володимира путіна. Текст вірша з'явився на її сторінці у Facebook та Телеграмах .

Тіна Кароль називає бункерного "старим людожером", який так і прославиться на весь світ. Зазначає, що він "хильне отрути у своєму колі" і пояснює, що путін "не Месія і не місія веде" його та нічого вже його не врятує.

"Так, мій вірш, а відео знімали на свій дрон для проекту, який так і не вийшов. Хочеться ніжності та творчості, особливо в моєму щоденнику, але так болить і вдавати, що це місце не для цього - це брехати в обличчя самому собі!", - додала Тіна Кароль в описі до вірша.

Текст вірша:

Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв

не родиве відроддя, помилка природи

ти не маєш характер та вроду

ти отруту хильнеш у твоєму ж колі

і твої заздрісні очі заллються кров‘ю

нікого немає, хто б служив тобі

ти і є та сама зрада сам собі

не прикриєшся богом

не врятуєш себе

ти — не Месія і не місія веде тебе

старий людоїд

ось так і прославишся на весь подальший людський рід

перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид

тобі вже залишилось декілька днів,

інакші часи й методички не ті

поразка за крок від твоєї орди

руїни й хаос чекають на землю твою

а ми так і будемо на своєму шляху

так і будем могутні й живі

і аж ніяк непідвладні тобі

Київ, як матір міст та околиць усіх,

материнський прокльон надсилає тобі.

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