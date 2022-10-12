Як повідомляє Politeka.net, 10 жовтня росія завдала по Україні масованого ракетного обстрілу. Українська співачка Тіна Кароль під впливом цього написала вірш-прокляття для президента росії володимира путіна. Текст вірша з'явився на її сторінці у Facebook та Телеграмах .
Тіна Кароль називає бункерного "старим людожером", який так і прославиться на весь світ. Зазначає, що він "хильне отрути у своєму колі" і пояснює, що путін "не Месія і не місія веде" його та нічого вже його не врятує.
"Так, мій вірш, а відео знімали на свій дрон для проекту, який так і не вийшов. Хочеться ніжності та творчості, особливо в моєму щоденнику, але так болить і вдавати, що це місце не для цього - це брехати в обличчя самому собі!", - додала Тіна Кароль в описі до вірша.
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Текст вірша:
Що голубчик, ти, мабуть, не знав, що на матір ти руку підняв
не родиве відроддя, помилка природи
ти не маєш характер та вроду
ти отруту хильнеш у твоєму ж колі
і твої заздрісні очі заллються кров‘ю
нікого немає, хто б служив тобі
ти і є та сама зрада сам собі
не прикриєшся богом
не врятуєш себе
ти — не Месія і не місія веде тебе
старий людоїд
ось так і прославишся на весь подальший людський рід
перестріляй хоч своїх всіх бункерських гнид
тобі вже залишилось декілька днів,
інакші часи й методички не ті
поразка за крок від твоєї орди
руїни й хаос чекають на землю твою
а ми так і будемо на своєму шляху
так і будем могутні й живі
і аж ніяк непідвладні тобі
Київ, як матір міст та околиць усіх,
материнський прокльон надсилає тобі.
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