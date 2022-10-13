Переможниця одного із сезонів "Холостяка" Ганна Богдан показала, як зараз проходять її будні без Заливака.

Як пише Politeka.net , бізнесмен з Харкова та головний герой романтичного шоу «Холостяк-11» Михайло Заливако вибрав як переможницю проекту Ганну Богдан. Разом пара була понад рік і жила в одній квартирі разом із домашніми улюбленцями.

Зараз Ганна не розповідає про причини розлучень із чоловіком, змінила зачіску та вирушила на спеціальний корисний відпочинок із подругами.

Також вона почала частіше показувати, чим займається поза Інстаграм і як упорядковується.

«Сидіти та слухати природу. Шум водоспаду, спів птахів, сонячні промінчики. У горах погода міняється дуже швидко» - зауважила Ганна разом із подружками на відпочинку.

Нагадаємо, після розлучення Анни та Михайла коментарів про зміни ніхто з них не давав і пара воліла нічого не говорити. Проте Ганна з'явилася на дні народження Михайла та здивувала шанувальників.

Цього разу стало відомо, що Ганна також бере участь у рекламі нового проекту Заливака – він вирішив створити свою колекцію одягу, про що активно розповідає.

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