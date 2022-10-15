Як пише Politeka.net , Володимир Остапчук - відомий український телеведучий, який одружений на нотаріусі Христині з 2020 року. Останнім часом у пари не все добре і довгий час зіркова пара не з'являється разом. А цього разу Крістіна показала, як провела час на острові, поділившись кадрами у своєму блозі.

"Цієї осені зі мною стався Mykonos! Це мій острів сили, тому кілька днів там були мені дуже необхідні!", - написала Крістіна.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Хто розуміє італійську, зрозуміє глибину і делікатність вашого стану... Все, що відбувається завжди на краще, тільки дізнатися про це доведеться трохи згодом. Христина, ви гарна, мудра, талановита і харизматична жінка, тому дуже хотілося б, щоб у вас все було ок", "Як таких жінок можна втрачати? Самодостатня розумна, адекватна, щира, відверта, красива….".

Нагадаємо, дружина Остапчука чесно зізналася, чи пішла на побачення до загадкового незнайомця.

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