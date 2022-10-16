Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер фактично щодня показує в Інстаграм цікаві кадри зі своїми образами. У мережі часто обговорюють, як Дженнер перетворюється заради обговорень та привернення уваги.
Цього разу 24-річна американська модель похвалилася фігурою у чорній латексній сукні, яка ледь приховала її форми. Чорне міні-сукня чудово поєднувалося з високими чоботами на підборах і маленькою сумкою
У мережі обговорили досить бурхливо новий образ Кайлі:
«О боже королева; Просто вау; мені не добре; Ви в порядку?; моя дівчинка; яка красуня; ти жартуєш; Так гарно!!; Ідеальний ранок; Чудово, як завжди; без цього фільтра було краще за лололол; Подобається вбрання 😍👏; Ти так добре виглядаєш».
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Раніше Дженнер довелося перетворитися на Жінку-кішку та Бетвумен.
Як можна побачити, Кайлі Дженнер вміє привертати до себе увагу. Для нового обговорення дівчина підібрала образ небезпечної жінки – у такий креативний спосіб Кайлі анонсувала нову колекцію свого б'юті-бренду.
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