Відома модель Кайлі Дженнер у латексній сукні похвалилася фігурою та викликала бурхливу реакцію у мережі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна американська телезірка, модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер фактично щодня показує в Інстаграм цікаві кадри зі своїми образами. У мережі часто обговорюють, як Дженнер перетворюється заради обговорень та привернення уваги.

Цього разу 24-річна американська модель похвалилася фігурою у чорній латексній сукні, яка ледь приховала її форми. Чорне міні-сукня чудово поєднувалося з високими чоботами на підборах і маленькою сумкою

У мережі обговорили досить бурхливо новий образ Кайлі:

«О боже королева; Просто вау; мені не добре; Ви в порядку?; моя дівчинка; яка красуня; ти жартуєш; Так гарно!!; Ідеальний ранок; Чудово, як завжди; без цього фільтра було краще за лололол; Подобається вбрання 😍👏; Ти так добре виглядаєш».

Раніше Дженнер довелося перетворитися на Жінку-кішку та Бетвумен.

Як можна побачити, Кайлі Дженнер вміє привертати до себе увагу. Для нового обговорення дівчина підібрала образ небезпечної жінки – у такий креативний спосіб Кайлі анонсувала нову колекцію свого б'юті-бренду.

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