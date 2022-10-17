Тіна Кароль у блискучому вбранні вирішила влаштувати бурхливі танці на концерті.

Українська співачка Тіна Кароль зараз займається туром Америкою, перш ніж вирушає на концерти в Канаді. Тіна намагається на кожному концерті уявити безліч різних і зухвалих образів.

Цього разу в чорному вбранні з паєток та блискіток Тіна покрасувалася на концерті. Артистка влаштувала також яскраві танці поруч із молодими чоловіками та жартівливо "попинала" їх, коли вирішила виконати оновлену композицію "Скандал".

Нагадаємо, спеціально для українців Кароль переклала російськомовний альбом англійською мовою, у тому числі й композиції "Скандал".

Також нещодавно популярна співачка Тіна Кароль зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом України у США Оксаною Макаровою.

Зустріч відбулася у Посольстві України у Вашингтоні. Артистка обговорила з Послом деякі теми щодо культурної дипломатії, підтримку музичних проектів, націлених на популяризацію української культури та її цінностей у світі.

Також відомо, що було порушено і недоречність російськомовних пісень на концертах під українським прапором.

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.