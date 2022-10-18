Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка прославилася завдяки перемозі на шоу "Фабрика зірок". Знаменитість також є кумою Михайла Хоми із групи Дзідзьо. Не забуває Оля і про ТікТок, де активно веде сторінку, а цього разу поділилася кумедним відео.
На кадрах Цибульська показала як виглядає, коли зверху.
"От таку картину бачить мій чоловік, коли я зверху. Це просто піпець. Яка відважна і смілива людина", - сказала Оля.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Військовий літак впав на житловий будинок у росії: кількість жертв різко зросла
Осадча після російських обстрілів поділилася радістю про сім'ю з десятьма дітьми: "Усього за місяць удалося..."
Полякова переспівала "Королеву ночі" українською, нарвавшись на жорстку критику: "Переобута лицемірка..."
"Катя загинула": лідер "Воплі Відоплясова" Скрипка повідомив про трагедію з молодою музиканткою
"Я думала, що він уночі очі від задоволення заплющує", "Оля, якщо не плаче при цьому, то все нормально", "А Дзідзьо що бачив?", "Дівчатка, ми вас любимо з будь-яких ракурсів", "І не тільки чоловік", "Оля, все добре, прямо картина Рєпіна", "Клас, ніколи не замислювалася про це", "Я навіть не замислювалася, як це виглядає в такому ракурсі", "Вибачте мені, але це щось нагадало. Вибачте ще раз, краще промовчу, ви чарівна”.
Нагадаємо, Цибульська була відвертою і дала кілька слушних порад .
А ще Politeka повідомляла, що Цибульський син оригінально привітав захисників і нагадав, ким є путін
Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася із чоловіком, поділившись щасливим моментом.