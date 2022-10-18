Як пише Politeka.net , Оля Цибульська – відома українська співачка, яка прославилася завдяки перемозі на шоу "Фабрика зірок". Знаменитість також є кумою Михайла Хоми із групи Дзідзьо. Не забуває Оля і про ТікТок, де активно веде сторінку, а цього разу поділилася кумедним відео.

На кадрах Цибульська показала як виглядає, коли зверху.

"От таку картину бачить мій чоловік, коли я зверху. Це просто піпець. Яка відважна і смілива людина", - сказала Оля.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Я думала, що він уночі очі від задоволення заплющує", "Оля, якщо не плаче при цьому, то все нормально", "А Дзідзьо що бачив?", "Дівчатка, ми вас любимо з будь-яких ракурсів", "І не тільки чоловік", "Оля, все добре, прямо картина Рєпіна", "Клас, ніколи не замислювалася про це", "Я навіть не замислювалася, як це виглядає в такому ракурсі", "Вибачте мені, але це щось нагадало. Вибачте ще раз, краще промовчу, ви чарівна”.

Нагадаємо, Цибульська була відвертою і дала кілька слушних порад .

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