Тіна Кароль, яка активно їздить країнами у рамках турне, продовжує займатися допомогою українцям.

Українська співачка Тіна Кароль розпочала свій тур у Канаді та вже не раз вразила трендовим чином на сцені. Встигає Кароль також зайнятися важливими діловими зустрічами та інтерв'ю.

«Тіна Кароль зустрілася з Надзвичайним та Повноважним Послом України в Канаді Юлією Кузнєцовою. Зустріч відбулася у форматі zoom конференції перед сольним концертом Кароль у Торонто.

Під час розмови співачка та пані Посол обговорили принцип «м'якої сили» в інформаційній сфері: популяризація української культури та зображення її унікальності допомагають формувати справжній портрет української нації в очах світової спільноти» – висловилася Кароль.

Раніше в чорному вбранні з паєток і блискіток Тіна покрасувалася на концерті. Артистка влаштувала також яскраві танці поруч із молодими чоловіками та жартівливо "попинала" їх, коли вирішила виконати оновлену композицію "Скандал".

Нагадаємо, спеціально для українців Кароль переклала російськомовний альбом англійською мовою, у тому числі й композиції "Скандал".

Нагадаємо, Ксенія Собчак образила українських героїв – Тіна Кароль не стала мовчати.

Також повідомлялося, що Тіна Кароль розплакалася під час спілкування з українськими захисниками.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про дім і зізналася, чи думає про нього за кордоном.