Як повідомляє Politeka.net, відомий кулінарний експерт та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко запитав, що можна передати для українців на деокупованих територіях крім тушонки. Провівши експеримент, кухар придумав щось цікаве. Про це детальніше кулінар розповів на своїй сторінці в Instagram.

"До них повертається Україна і хочеться дати щось емоційно рідне. Але альтернатив тушонці немає, це єдиний поживний, готовий і законсервований продукт. Тому я почав думати. І кілька місяців тому знайшов технологію, завдяки якій можна робити не лише тушонку", - зізнався Євген Клопотенко.

Зокрема, разом зі своїми партнерами кулінар відкрив виробництво, де готуються куліш, шпундра та бограч – вони закриваються у банки та прямують до звільнених міст.

"Будь-яка допомога з продуктами важлива, це правда. Але мені здалося, що українські страви допоможуть швидше вилікувати душу. І захотілося це втілити. Ти їж і відчуваєш, що Україна з тобою. Україна встоїть у двох умовах. Якщо українці продовжать підтримувати одне одного. Якщо ми щодня створюватимемо і поширюватимемо українське", - додав Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко з "Майстер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дав рецепт цікавої закуски з сиру.

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