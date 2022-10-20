Українська співачка Оля Цибульська жартівливо пояснила на своїй сторінці в Instagram, чому ця ідея настільки дурна.

Як повідомляє Politeka.net, російські агресори хочуть залишити українців без світла, газу та води. Вони хочуть зламати нашу національну державність та залякати людей, сподіваючись, що українці почнуть масово тікати за кордон.

Українська співачка Оля Цибульська в жартівливій формі пояснила на своїй сторінці в Instagram, чому ця ідея є настільки дурною.

Зокрема співачка розташувалася на дивані і з гумором заявила, що поки в українців не буде світла - робитимуться діти.

"Що робити без світла? Вони хочуть залишити нас без світла. Ідіоти. Так, за дев'ять місяців народиться мільйон бандерівців. Слава Україні!", - з усмішкою заявила Оля Цибульська, намагаючись підняти настрій українцям.

У коментарях українці підтримали гуморну ідею Олі Цибульської та почали жартувати, пропонуючи свої варіанти. Багато хто писав, що поки ще українці мають таке почуття гумору - нас не зламати і не змусити сумувати.

"Вибачте, невелика поправочка, не мільйон - а мільйони!", "Грітися будемо силою тертя", "Позитивний ролик для підтримки сильного духу народу", "А що, прекрасна ідея", "А ще розповімо прекрасні історії про те, як дохли ці окупанти-виродки", - писали в коментарях.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

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