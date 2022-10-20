Відома актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", спілкується з фанатами у соціальних мережах та розповідає не лише про кар'єру. Все частіше Ксенія приділяє час обговоренням секретів краси, питанням свого особистого життя та темі розвитку та особистого зростання.

Також Ксенія часто обговорює теми щодо ситуації в країні і висловлюється про поведінку росіян.

«І ось незабаром уже рік. Рік якоїсь неймовірно болісної та нескінченно сумної реальності. У кожному вікні було своє життя. По-своєму прекрасна, по-своєму щаслива. Я вірю, що зовсім скоро на місцях таких районів, сіл, міст виростуть нові, ще красивіші та сильніші.

Напишеться нова, справедлива і велика історія держави, де буде згадано всіх, кого позбавили цього життя, і хто відродив життя знову. Серце любить тебе будь-хто, наша Україна» - висловилася Ксенія.

«Все що нам залишається, щоб не божеволіти: це продовжувати жити далі, допомагати армії і тим людям, які цього потребують. І пам'ятайте, що я вам радила практикувати: приймаємо, не оцінюємо, не чекаємо на результати. Намагаємося адаптувати позитивне мислення та думки на сьогодні» - каже Ксенія.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

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