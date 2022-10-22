Цього разу українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила нагадати, як 30 серпня 2003 року вийшла заміж за бізнесмена Тимура Хромаєва, через півтора місяці їм нарешті вдалося побачитися і відзначити свою річницю.

«Однак, романтику ніхто не скасовував! Тому коханий повіз мене туди, де йому зараз найважливіше – на випробуваннях нових приладів, які разом із нашими добровольцями закуповує для ЗСУ, щоб знищувати кляте нечисть.

Ну, хіба не романтика…» – поділилася українська ведуча під добіркою кадрів. Засвітила Марія також і свого чоловіка на рідкісних кадрах.

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Трохи раніше Марія розмістила зворушливе відео, на якому вона з чоловіком танцює біля будинку під пісню "Без бою" гурту "Океан Ельзи", і розповіла, що цього року вони відсвяткували річницю одруження з величезним запізненням.

"Відсвяткувати 19-ті роковини шлюбу із запізненням у півтора місяці - це новий рівень наших із Тимуром Хромаєвым відносин... Загадали святкування 20-річного ювілею вчасно, у мирному Києві, у колі всіх наших друзів!", - пише ведуча.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.