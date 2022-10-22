Телеведуча Маша Єфросиніна та її чоловік Тимур Хромаєв влаштували досить незвичайне побачення.

Цього разу українська телеведуча Маша Єфросиніна вирішила нагадати, як 30 серпня 2003 року вийшла заміж за бізнесмена Тимура Хромаєва, через півтора місяці їм нарешті вдалося побачитися і відзначити свою річницю.

«Однак, романтику ніхто не скасовував! Тому коханий повіз мене туди, де йому зараз найважливіше – на випробуваннях нових приладів, які разом із нашими добровольцями закуповує для ЗСУ, щоб знищувати кляте нечисть.

Ну, хіба не романтика…» – поділилася українська ведуча під добіркою кадрів. Засвітила Марія також і свого чоловіка на рідкісних кадрах.

Трохи раніше Марія розмістила зворушливе відео, на якому вона з чоловіком танцює біля будинку під пісню "Без бою" гурту "Океан Ельзи", і розповіла, що цього року вони відсвяткували річницю одруження з величезним запізненням.

"Відсвяткувати 19-ті роковини шлюбу із запізненням у півтора місяці - це новий рівень наших із Тимуром Хромаєвым відносин... Загадали святкування 20-річного ювілею вчасно, у мирному Києві, у колі всіх наших друзів!", - пише ведуча.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.