Зараз Репяхова разом із сином Михайлом перебуває в Ізраїлі, де планує пробути цілий місяць. Туди вона поїхала до своєї сестри та племінників.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина Віктора Павліка розмістила зворушливий пост, присвячений її племінниці Лізі, яку вона сприймала як молодшу сестру. Катерина показала низку архівних світлин, а також спільні фото, зроблені під час нової зустрічі в Ізраїлі.

"Хоч я в сім’ї третя і наймолодша, доля мені дала можливість відчути в повному обсязі, як це бути старшою сестрою. Хоч я по факту Лізі тьотя, але Ліза для мене набагато більше, ніж племінниця. Саме Лізуша наділила мене здатністю безумовно любити, дбати, турбуватись. Ця людина буде для мене особливою і найкращою завжди❤️", — зізнається Катя.

Шанувальники зіркового сімейства Павліка в коментарях підтримали Репяхову та засипали її з племінницею компліментами:

"Катя, вам гарно в темному кольорі";

"Неймовірно теплі та ніжні фото!)";

"Ця незабутня посмішка Ліззі!!! ❤️❤️❤️ які чудові дівчата!!! 😍";

"В мене перед очима ваша фотка з Лізою та Настюшою) у вас завжди був надзвичайний зв’язок".

Нагадаємо, молода дружина Павліка похвалилася розвагами в Ізраїлі без чоловіка.

Також Politeka писала, що молода дружина Павліка вирішила на якийсь час розлучитися з чоловіком заради чергового відпочинку.

Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павліка похизувалась планами на відпустку.