Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. Незважаючи на це, Ганна не дуже любить, коли її так називають і хоче відійти від цього образу.

А нещодавно Трінчер наважилася вийти заміж за свого нареченого Олександра Волошина. Пара розписалася деякий час тому, але ажіотаж навколо їхнього весілля не падає.

Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна вирішила відповісти на запитання фанів.

"А ти вже прізвище змінила на Сашину?" - запитав фанат.

"Ох... Що вам сказати", - відповіла Трінчер.

Як виявилось, Ганна не готова брати прізвище Олександра.

"Я не хочу міняти прізвище. І я не розумію, чому це для нього принципово!", - написала Трінчер на наступному сторісі, де пара з'ясовувала стосунки на цю тему.

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