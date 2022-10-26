Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька – відома українська співачка, яка є солісткою KAZKA. Зірка зараз знаходиться у Японії, звідки ділиться багатьом цікавим. Варто зазначити, Олександра, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами та виступає на благодійних концертах. А цього разу зірка зачарувала краєвидом у білому, звернувшись до українців.
"Країна, спогадам про яку завжди буде місце в моєму серці
Тут були теплі зустрічі з українцями, великий концерт, щоденна підтримка та важлива дипломатична місія, якій ми присвятили візит до Японії.
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До зустрічі, країна великих дерев та стрімких міст", - написала Зарицька у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Прикольна", "Королева", "Красуня", "Прекрасно виглядаєш".
Нагадаємо, солістка "KAZKA" Зарицька в зухвалому образі прогулялася яскравою Японією
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