Як і багато українців, відома актриса Ольга Сумська змушена страждати через обстріли російськими окупантами енергетичної інфраструктури України та сидіти без світла. В інтерв'ю для "ТСН" артистка зізналася, що робить, коли доводиться сидіти без світла.

Артистка розповіла, що її чоловік Віталій Борисюк підготувався до відключень та заздалегідь купив газовий пальник. На ній зірка готує різні страви, наприклад, млинці та суп із фрикадельками.

"У нас є такий газовий балончик. У мене Віталій їх придбав ще давненько, і вони зараз знадобилися. Якщо потрібно щось приготувати терміново, то ми готуємо щось швидке. Звичайно, борщ можна також зварити. Ось у нас є героїчні українці , які варять борщ на свічках у духовці – це просто супер, тож беремо з них приклад", - розповіла Ольга Сумська.

Ольга Сумська також змогла облаштувати свій побут так, що навіть за умов відсутності електроенергії продовжує займатися домашніми справами – наприклад, висаджуванням квітів і навіть доглядом за собою.

"Можна прибрати, я квіти висаджую: у мене ще залишилися. Мені хочеться, щоб навіть узимку цвіли квіти. Є багато справ. Якраз звільнився час для догляду за собою, тому ми, українки, завжди знаходимо для себе корисні якісь справи і по господарству, і по красі... Нас голими руками не візьмеш, навіть без електроенергії, хоч без електроенергії, тут уже можна, як то кажуть, поцілувати коханого", – каже Ольга.

Нагадаємо, що Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка з Сумською, зірка відповіла.







