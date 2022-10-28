Новий "Холостяк" Алекс Топольський вирішив розповісти, чи мав сценарій для зйомок у проекті.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий український бізнесмен, який побудував успішну справу у США. Комерсант став новим головним героєм шоу "Холостяк". Не забуває Алекс та про Інстаграм, де активно веде блог. А цього разу зірка вирішила розповісти, чи отримав сценарій для зйомок телепроекту.

"Знаєте, коли я знайомим тільки почав говорити, що зніматимуся в шоу, майже всі сміялися і говорили, що це все просто постановка. Всі заздалегідь знають, що і коли говорити", - написав Алекс.

"Але коли почалися зйомки, я не отримав жодного сценарію абсолютно. Мені просто сказали бути собою, говорити і робити те, що вважаю за необхідне", - продовжив Топольський.

"Моїм завданням на зйомках було йти за моїм почуттям", - підсумував зірка і показав кілька кадрів зі зйомок нового сезону шоу "Холостяк", яке вийде на екрани вже 28 жовтня, у п'ятницю.

Нагадаємо, новий "Холостяк" Топольський показав, як виглядав у дитинстві.

А ще Politeka писала, що новий "Холостяк" Топольський зізнався, чи пішов на шоу заради популярності

Також Politeka повідомляла, що новий "Холостяк" Топольський відповів, як потрапив на проект.



