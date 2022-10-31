Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український хореограф, який судив "Танці зі зірками". Зірка відразу ж після 24 лютого забрав дружину та дитину, переїхавши до США. Після цього зірка не приїжджала в Україну, за що неодноразово критикувала фанатів. А дружина Влада Лілія навіть заявила, що питати некоректно, чому її чоловік не подався захищати свій будинок. Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Влад поділився кадрами, де працював діджеєм на вечірці. Зірка був у бандані та з довгим волоссям.
До цього зірка у своєму блозі поділився кадрами з "Танців зі зірками".
"Хвилюватися, радіти, засмучуватися, одягатися, гримуватися, підтримувати, критикувати, дивуватися, коментувати, придивлятися, танцювати, жартувати, знову критикувати... На очах у мільйонів людей", - написав Влад.
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Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" влаштувала ефектне тренування.
А ще Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" показала небезпечні розваги сина у США
Також Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" розповіла, чому чоловік не повертається до України