Хореограф Влад Яма з "Танців зі зірками" показав себе з довгим волоссям, вразив виглядом.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український хореограф, який судив "Танці зі зірками". Зірка відразу ж після 24 лютого забрав дружину та дитину, переїхавши до США. Після цього зірка не приїжджала в Україну, за що неодноразово критикувала фанатів. А дружина Влада Лілія навіть заявила, що питати некоректно, чому її чоловік не подався захищати свій будинок. Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Влад поділився кадрами, де працював діджеєм на вечірці. Зірка був у бандані та з довгим волоссям.

До цього зірка у своєму блозі поділився кадрами з "Танців зі зірками".

"Хвилюватися, радіти, засмучуватися, одягатися, гримуватися, підтримувати, критикувати, дивуватися, коментувати, придивлятися, танцювати, жартувати, знову критикувати... На очах у мільйонів людей", - написав Влад.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" влаштувала ефектне тренування.

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