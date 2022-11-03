Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські виховує маленького сина одна після гучного розлучення через зради чоловіка. Причому модель не зациклювалася на одному образі і вирішила виливати душу публічно у своїх подкастах.

Цього разу Емілі вдалося з'явитися відразу в кількох вбраннях і з досить яскравим макіяжем, тому багато хто звернув увагу саме на це.

Перший випуск мого подкасту High Low з Emrata вже тут! - Написала Емілі і поділилася радісною новиною з перетворенням.

У мережі відразу відреагували по-різному, висловлюючи свою думку:

«Огггг вітаю! Це епічна дитина! ❤️; так чудово 🎀👽; Королева ❤️; Неї!! Кохання❤; Чорт забирай, я видалив додаток подкастів… думаю, я його поверну ❤️‍🔥🪩; Номер один ❤️; Вибачте за примітку. …Шкіряна куртка 😅 хто знає звідки вона? Дякую!!; ви через багато чого пройшли останнім часом; Найкрасивіша милашка!».

«Правильно, у мене нарешті є подкаст. Щовівторка я вестиму задушевну бесіду зі спеціальним гостем, у тому числі зі знаменитостями, видатними авторами, близькими друзями та людьми, якими я захоплююся» - поділилася Емілі.

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